Una notte "americana" con i Miami & The Groovers

Sono i Miami & The Groovers ad infiammare il centro di Cervia nella serata di sabato 6 luglio, nel weekend della Notte Rosa 2019.

Alle ore 21.30 in piazza Garibaldi la band riiminese formata da Lorenzo "Miami" Semprini (voce, chitarra, armonica), Omar Bologna (chitarre), Marco "Boom Boom" Ferri (batteria), Luca Angelici (basso) e Alessio "Bluesman" Raffaelli (tastiera). Fondata nel 2000, la band ha pubblicato quattro album in studio (Dirty roads 2005, Merry go round 2008, Good things 2012, The Ghost King 2015), un box live cd/dvd e due ep.

Con i i Miami & The Groovers si compie un viaggio sulle strade d'America, dal folk di Johnny Cash al rock di Bruce Springsteen.