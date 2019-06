Giochi, merende e laboratori divertenti alla Notte Verde

Sono aperte le iscrizioni per la Notte Verde che si tiene venerdì 12 luglio presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo.

L’iniziativa è rivolta a tutte le famiglie che potranno condividere una bella serata all’insegna del divertimento, tra laboratori, giochi e animazioni, pernottando in tenda nell’area dell’etnoparco Villanova delle capanne o all’interno dell’Ecomuseo.

Il programma prevede alle 17.30 il montaggio delle tende e una merenda, a cui seguiranno alle 18.30 quattro laboratori per bambini: Giovanissimi scienziati: aria e acqua a cura di Gian Paolo Costa del Ceas della Romagna Faentina, un laboratorio/merenda sulla frutta di stagione a cura di Slow Food Godo e Bassa Romagna, un laboratorio di realizzazione del giocattolo del riciclo dal titolo Il missile e un laboratorio degli odori dal titolo Mente che non mentono. Ci saranno poi le magiche bolle di sapone di Strudel.

Per i genitori è prevista una visita all’etnoparco e all’orto-giardino sotto la guida di Fabio Benzoni, per il riconoscimento e l’utilizzo di piante ed erbe.

Al termine delle attività si cenerà tutti insieme nella sala conviviale con menu a base di farfalle al sugo dell’orto, grigliata di carne con contorno di pomodori gratinati e patate al forno, gelato per i bambini e dolci per gli adulti.

Dopo cena si terrà lo stuoia party con lo spettacolo di burattini a cura di Sabina Morgagni e a conclusione della serata ci si potrà cimentare in emozionanti sfide a sumaró e pela galèna fino all’ora di dormire.

L’iniziativa si concluderà al mattino con la colazione sotto il pergolato e i saluti.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo e i servizi educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

La quota di partecipazione è di 18 euro per gli adulti e di 8 euro per i bambini.

I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria.