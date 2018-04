Nuovo disco e live per gli scatenati Ponzio Pilates

Sabato 14 aprile, alle 21.30, al Cisim di Lido Adriano viene presentato il nuovo disco dei Ponzio Pilates, dal titolo “Sukate”. In apertura il concerto della band The Bronze Bananas, durante la serata performance & fastidio a cura di Sibode Dj.

I Ponzio Pilates nascono come collettivo nella primavera del 2015, improvvisando Jam Session e spettacoli pirotecnici tra i banconi della vecchia pescheria di Rimini. Dopo i primi arrembaggi nei club della riviera, sotto il nome di Ponzio Pilates viene autoprodotto il primo demo live omonimo. Il primo EP “Abiduga” esce a giugno 2016, prodotto e frutto della collaborazione con Gola Hundun, artista internazionale che ne ha curato le grafiche, e di altri musicisti del collettivo Falafel Fazz Familia.

Nel 2017 si consolida la line up, e, durante la primavera dello stesso anno, inizia il primo tour “Pizza e Vongole”, conclusosi in autunno con oltre una cinquanta spettacoli tra Italia ed Estero, con una progressiva evoluzione stilistica che ha reso lo spettacolo della band un mix carico di effetti esplosivi, litanie ritmate e rituali danzerecci per onorare la Terra ed il Cosmo. A primavera 2018 la band pubblica il nuovo album “Sukate”, che sarà presentato sabato 14 Aprile al Cisim di Lido Adriano in anteprima nazionale.

Durante la serata performance a cura di Sibode Dj, performer, musicista e autore dalla Romagna, non è un dj ma è diplomato al conservatorio ed è prima tromba della Filarmonica La Corelli di Ravenna. A lui è affidata la selezione musicale e l’intrattenimento del pubblico durante l’intera serata. Sibode Dj, al secolo Simone Marzocchi, ha una chitarra, due tastiere, una tromba, un pedalino rosso e due corde vocali. Nasce nei pressi di una foresta e guardando gli animali ha appreso l'antica tecnica di trasformazione zoomorfa che attuerà durante la sua perfomance. Cantando e suonando racconta dei suoi amici animali, racconta delle sue parti del corpo, dei suoi amori che vanno così così e rallegra la vita del pubblico, che va anche lei così così.

Contributo soci 5 euro con tessera ENTES 2017/18