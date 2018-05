Omaggio a Rossini con l’Ensemble Mariani

Continua la rassegna "Suono antico" all’auditorium "Arcangelo Corelli" di Fusignano, in vicolo Belletti 2.

La serata di venerdì 11 maggio è riservata all’omaggio a Gioachino Rossini, nell’anno del 150esimo anniversario dalla morte. Protagonista del concerto sarà l’Ensemble Mariani con soprano, pianoforte, flauto, violino, viola e violoncello. L’appuntamento rende omaggio a Rossini e ad alcune musiche che scrisse in giovanissima età, quando soggiornava in Romagna, come le celebri “Sonate a Quattro”. L’Ensemble propone una versione cameristica di alcune delle sue più celebri composizioni tra cui “Una voce poco fa” dal Barbiere di Siviglia, “Di tanti palpiti” dal Tancredi, “Cruda sorte” da L’italiana in Algeri. Tutti i brani sono interpretati dalla soprano Daniela Bertozzi. A questi si alternano alcune sinfonie riadattate per l’occasione dall’Ensemble Mariani e riproposte al

pubblico alternando alla musica il racconto di curiosità e aneddoti sui pezzi.

Il concerto inizia alle 21. Il biglietto costa 8 euro.