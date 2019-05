Pedalate, passeggiate e incontri dedicati all'ambiente

Fusignano ospita a maggio tre iniziative dedicate all’ambiente e all’ecologia.

Due gli appuntamenti in programma sabato 4 maggio. Alle 9 parte da piazza Corelli la pedalata ecologica con visita all’impianto di digestione anaerobica e compostaggio di Voltana di Lugo. Il rientro è previsto per le 12. Nel pomeriggio si svolge invece la passeggiata ecologica con la pulizia dei rifiuti abbandonati. Il ritrovo è alle 14.30 al parco Piancastelli. Ai partecipanti è richiesto di portare guanti e eventualmente giubbotto ad alta visibilità.

Lunedì 6 maggio il centro culturale “Il Granaio” (piazza Corelli 16) ospita alle 20.30 l’incontro “L’economia circolare”, una serata informativa per parlare di economia circolare attraverso materiale multimediale che mostra il ciclo di vita dei rifiuti. Si parlerà inoltre di buone prassi per la riduzione dei rifiuti. La serata è in collaborazione con Hera Ambiente.