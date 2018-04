Paul Venturi e Simone Scifoni presentano "Prescription for the Blues"

Martedì 24 aprile la two-men band formata dal bluesman Paul Venturi e dall'eclettico musicista Simone Scifoni presenta in anteprima alle Terme di Punta Marina il nuovo lavoro "Prescription for the Blues".

Quella tra Paul Venturi e Simone Scifoni è una collaborazione nata nel 2017 che ha dato vita ad un progetto decisamente originale e unico nel suo genere. La definizione two-men band si riferisce alla capacità di questi due artisti di suonare svariati strumenti durante il live, spesso in modo simultaneo.

I due artisti hanno alle spalle percorsi e carriere differenti, che hanno permesso loro di sviluppare una personalissima visione del blues: Paul Venturi, da anni attivo sulla scena italiana e internazionale, è indubbiamente uno dei maggiori esponenti del blues pre-bellico nel nostro Paese; Simone Scifoni nasce invece come pianista di ragtime e boogie-woogie, viaggia e suona tra Italia e all’estero e sviluppa una passione innata per gli strumenti musicali in generale.

Per Road to Spiagge Soul i due mettono in scena al Marlin Beach&Restaurant a partire dalle 21.30 uno spettacolo unico, dove il bagaglio musicale di ognuno contribuisce a formare e modellare il sound.