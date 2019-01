Per l'Epifania va in scena “La Freccia Azzurra” di Rodari

Al via la stagione 2019 dell'Associazione Nostrarte! Il primo appuntamento è fissato per domenica 6 gennaio, giorno dell'Epifania, ottima occasione per mettere in scena “La Freccia Azzurra”, celebre favola di Rodari, in una produzione interamente curata dai membri di Nostrarte.

La favola narra le peripezie di una strana combriccola di giocattoli scappati dalla Bottega della Befana, capitanata dal cane di pezza Spicciola e dallo spericolato trenino azzurro, nonchè quelle del povero Francesco, bambino povero che finisce nelle mani dei ladri poi della polizia.

La storia verrà narrata dalle voci di Martina Drudi e Teresa Maria Federici, accompagnata dalle musiche originali di Denis Zardi eseguite dal vivo dal Trio Almost Young (flauto, clarinetto e pianoforte) e dalle proiezioni video di Lorenzo Leonardi. Un pomeriggio per grandi e piccini dunque, con una “dolce” sorpresa finale.

Biglietti interi 8 euro, bambini 6-10 anni 6 euro, gratuito bambini sotto i 5 anni.

Per info: 3394748625, info.nostrarte@gmail.com