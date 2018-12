Per le feste torna “il Ravignano” con i Canterini romagnoli

La società Canterini romagnoli di Ravenna Gruppo Corale Pratella-Martuzzi anche quest’anno organizza lo spettacolo “La Rumagna int’ e tu’ cor”, giunto alla 44^ edizione.

Lo spettacolo è nato per accogliere il “Ravignano” che torna in città per le feste natalizie e si terrà mercoledì 26 dicembre alle 15.30 al teatro Rasi.

In questa edizione, oltre al concerto dei Canterini, interverranno come ospiti il poeta Nevio Spadoni e la dicitrice Francesca Serra che intratterranno il pubblico con le belle poesie dialettali di Spadoni.