"La piazza in tavola": si anima il centro con ristorazione, negozi aperti, canti e balli

Sabato "La piazza in tavola", in una formula rinnovata e arricchita, tornerà ad animare il centro storico di Bagnacavallo con laboratori, ristorazione, negozi aperti, canti e balli popolari grazie alla collaborazione fra Comune di Bagnacavallo, associazione Bagnacavallo fa Centro, Consorzio Il Bagnacavallo e Pro Loco. L’iniziativa, dedicata a Bagnacavallo e ai suoi prodotti tipici, prenderà il via alle 16.30 con il laboratorio per bambini Le mani in pasta in collaborazione con le azdôre della città. L’animazione pomeridiana sarà a cura del gruppo I Diavoli della Frusta con uno spettacolo itinerante nel centro storico.

Alle 19 aprirà i battenti l’osteria a cielo aperto allestita in piazza da alcuni ristoratori bagnacavallesi. Collaborano Agriturismo Sant’Uberto, Osteria Malabocca, Ristorante Palazzo Baldini e Ristorante Raggio di Sole. Sul palco, dalle 21, si terrà lo spettacolo del Gruppo folkloristico Canterini e Danzerini Romagnoli Turibio Baruzzi di Imola e ci sarà la possibilità di cimentarsi con la danza nella pista da ballo allestita in piazza.

La serata, che ospiterà poi come da tradizione la premiazione del miglior Bursôn etichetta nera attualmente in commercio, sarà l’occasione per celebrare il ventesimo compleanno del Consorzio il Bagnacavallo. Il miglior Bursôn uscito vincitore dalla finale del concorso enologico promosso dal Consorzio, in programma martedì 22 maggio all’Osteria di Piazza Nuova, sarà premiato con il Cavallo Nero, originale gioiello ideato, realizzato e offerto dall’orafo Paolo Ponzi di Bagnacavallo.