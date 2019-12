Le feste nelle piazze ravennati, tra show comici, balli country e Babbo Natale

Il Natale si avvicina e il centro storico si anima con gli eventi di “Christmas in Ravenna”; sabato 21 alle 16 in piazza del Popolo si tiene lo spettacolo di burattini di Massimiliano Venturi. A seguire, lungo le vie del centro storico, il Marching Gospel diretto da Valentina Cortesi del Centro Mousikè arte e terapia.

Domenica 22 dicembre dalle 17 la piazza viene animata dai balli country della scuola di ballo Free To Dance, mentre in piazza Kennedy l’appuntamento dedicato a tutti i bambini è insieme a Tatafata con truccabimbi, tatuaggi e bolle di sapone (dalle 10.30 alle 12.30).

Sempre in piazza Kennedy, lunedì 23 dalle 16, il Taxi comico del Billo Circus intrattiene i più piccoli e le loro famiglie.

Anche le giornate della Vigilia, di Natale e di Santo Stefano sono dedicate al Billo Circus in piazza del Popolo: Billo, alias Enrico Astolfi, coinvolgerà il pubblico in tre spettacoli giornalieri (alle 11.30; 15.30; 17.30; tranne il 25 dicembre che vedrà uno spettacolo unico alle 16.30).

Non si perde l'occasione di far festa poi nel Villaggio di Natale di piazza San Francesco.

Sabato 21 alle 15.30 la piazza si anima con la magia di Sughero che fa emozionare grandi e piccini.

Domenica 22 sempre alle 15.30 movimentanno la piazza gli Sciucarèn e i ballerini Romagnoli del Gruppo Folk Italiano “alla Casadei”.

Martedì 24 in occasione delle Vigilia, dalle 15, arriva Babbo Natale in persona che accoglie tutti i bambini che si fermano in piazza, in più per tutto il pomeriggio ci sono pop corn e zucchero filato.

Giovedì 26, per Santo Stefano, il villaggio resta aperto con i laboratori per i più piccoli e i pop corn per tutti.