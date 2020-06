Pink Floyd al chiaro di luna: i Like Black Holes rendono omaggio a "Wish You Were Here"

Giovedì 16 luglio, alle 21, la nuova arena del Museo Classis-Ravenna si riempie di atmosfera con la musica dei Pink Floyd interpretata dai Like Black Holes, band ravennate che nell'anno del quarantacinquesimo anniversario renderà omaggio all’album Wish You Were Here.

Sul palco sei artisti che sono riusciti a riproporre al pubblico tutto l’album The Wall, il The Dark Side of The Moon, e tutto il Live at Pompei. Oltre alla grande musica, il gruppo accompagna gli spettacoli con effetti di scena e di luci in linea con le performance dell’epoca, per rivivere la storia di una delle più grandi band inglesi del rock.

La tribute band è formata da Giovanni Plazzi (voce e chitarra), Eugenio Pisani (chitarra e cori), Luca Paganelli (tastiere e cori), Marco De Laurentis (chitarra) Alberto Fraccaroli (basso e cori) e Alberto Carapia (batteria e percussioni).

Prezzo unico: € 10. Disabili con accompagnatore: € 8 (accompagnatore) e ingresso omaggio per il disabile (solo in biglietteria). Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la sede dell'evento solo dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Per gli acquisti in sede non sarà possibile scegliere il posto quindi non possiamo garantire che gli spettatori potranno sedersi accanto ad amici o parenti.