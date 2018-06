Pink your life: la notte ravennate si tinge di rosa

Venerdì 6 luglio e sabato 7 luglio la Notte si tinge di rosa in Romagna. A Marina di Ravenna e Cervia sono in programma gli eventi principali della 13a edizione del "Capodanno dell’Estate Italiana".

Venerdì 6 luglio

Piazza Dora Markus a Marina di Ravenna ospita il Marina Love Parade, show colorato e festoso all’insegna dell’anticonformismo, con dj set e animazione a cura di Muccassassina by Marina Flower (ore 21).

Sabato 7 luglio

Appuntamento in Piazza Dora Markus a Marina di Ravenna, con il synth pop anni ’80 del duo Sam & Stenn (ore 21), seguito dal groove esplosivo dei Soul System, vincitori dell’edizione 2016 di X Factor 2016. Ci si sposta a Cervia (Ra), con lo specchio d’acqua del canale dei Magazzini del Sale a incresparsi sulle evoluzioni in hydrofly dello spettacolo Waterfly 2.0 by Racing Show, tra giochi di luci, laser e ologrammi (dalle 21 alle 24), mentre nella vicina Milano Marittima, domenica 8 (ore 21.30) l’appuntamento sarà alla spiaggia libera di via Spalato, con proiezione di un film su water screen (cinema sull’acqua).