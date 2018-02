"Più giù", lo spettacolo disegnato di Stefano Ricci

Martedì 27 febbraio alle ore 21 va in scena al Teatro Rasi di Ravenna lo spettacolo Più Giù di Stefano Ricci

Dopo aver debuttato a VIE Festival nel 2016, arriva a “La stagione dei teatri” Più Giù di e con Stefano Ricci, disegnatore e artista grafico di fama internazionale. Ricci da tempo sperimenta nuove forme creative salendo sul palco insieme a musicisti, per alimentare il flusso di segni e colori con le note. Il suo ultimo progetto, creato con Danio Manfredini e presentato alla Triennale di Milano, lo vede disegnare in tempo reale, con pennelli e dita, accompagnato dal contrabbasso di Giacomo Piermatti e live eletronics di Vincenzo Core. Grazie a una telecamera, il pubblico può vedere l’immagine mentre prende forma, seguendo il ritmo di un racconto verbale e musicale. Disegno, suono e voce sono strumenti antichi, segretamente uniti, che qui dialogano per narrare una storia che Stefano Ricci ha cercato di raccogliere, attraverso testi e immagini, nel libro Mia madre si chiama Loredana (Quodlibet, 2016) e che vede protagonista la madre dell’autore. Il racconto prende ora una forma nuova, che si delinea quasi per caso e dà vita a una performance di rara intensità che scava nella memoria degli affetti più profondi. Al termine dello spettacolo saranno eccezionalmente messi in vendita i disegni che Stefano Ricci ha realizzato durante lo spettacolo. Per la realizzazione di questo appuntamento si ringrazia la collaborazione di Luca Donelli, Gianfranco Tondini, Danilo Montanari Editore e Cristina Ventrucci.



In occasione delle aperture de La stagione dei teatri al Rasi, il teatro aprirà alle 19.30 con l'aperitivo equo-solidale del Villaggio Globale.

BIGLIETTI

sostenitore 12€ / ridotto* 10€ / under30 8€ / under20 5€