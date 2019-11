Arriva il premio d'arte Caterina Sforza 2019

Arriva a Riolo Terme un Premio d'arte per le donne e per le artiste che nasce per sostenere, attraverso la bellezza e l'arte, la lotta contro la violenza sul femminile e di genere. Un evento che si celebra, in prossimità della giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre), nelle Terre di Caterina Sforza e che è un omaggio a questa signora di Imola e contessa di Forlì, sicuramente importante esempio di femminilità e fascino, nonché emblema di ingegno, coraggio e risolutezza, per questo conosciuta anche come “Tigre di Romagna”.

Il Premio d'Arte Caterina Sforza 2019 Logos/Città di Riolo Terme, che si apre il 23 novembre, alle ore 16,00, nello splendido scenario della Torre dell'Orologio della Rocca Sforzesca di Riolo Terme, nasce dalla volontà di affermazione delle donne in tutti gli ambiti del sociale, a partire dall'arte, ed incrocia la volontà di riaffermare con forza il loro diritto alla pari dignità contro ogni forma di discriminazione e di violenza di genere.

Nicoletta Badalan e Grazia Barbieri, per la sezione pittura, Elena Modelli e Tiziana Grandi, per la sezione scultura, sono le quattro artiste qualificatesi vincitrici del Premio dedicato alla Tigre di Romagna e selezionate da una qualificata giuria di artisti ed esperti d'arte durante la mostra concorso "A proposito di tutte queste Signor"e, svoltasi il 3 novembre scorso nella Galleria Pontevecchio di Imola.

Ciascuna delle quattro premiate esporrà una serie di suoi lavori, dal 23 novembre all'1 dicembre, nella sala della Torre dell'orologio. Nel corso della premiazione e della mostra del 23 novembre, le artiste riceveranno una targa di riconoscimento, mentre un catalogo delle opere vincitrici sarà consegnato con la motivazione dei premi nella serata del finissage dell'1 dicembre, quando una serie di cantine del territorio alzeranno i calici con i loro vini, insieme ai presenti all'evento, in omaggio alle artiste e alle donne.