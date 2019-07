Prodotti genuini, MasterChef, degustazioni e pedalate a "Chiacchiere di Gusto"

Casa Monti, in Via Passetto 3 ad Alfonsine, ospita il 9 e 10 luglio dalle ore 18,00, la seconda edizione di Chiacchiere di Gusto, un evento a scopo benefico in tema Food Wine & Lifestyle ideato da Michela Fabbri e aperto tutti.

Degustazione di mieli, formaggi, salumi, vini, aceti, succhi, marmellate, cioccolato, liquori, tartufi e tanto altro vengono incorniciati tra ceramiche, fiori di esperte in Lifestyle, prodotti di oreficeria, esposizioni e accolte da un’atmosfera culturale e godereccia.

Tra i protagonisti di Chiacchiere di Gusto figura anche la Masterchef 2016 Erica Liverani, ospite martedi 9 luglio, e insieme a lei molti nomi noti dell'enogastronomia italiana, riviste online, blogger e operatori di settore che si alterneranno a cittadini, avventori, imprenditori e commercianti per conoscere meglio i prodotti della Bassa Romagna. Ognuna delle due serate ha potenzialità nuove e differenti: i produttori del 9 luglio sono infatti diversi da quelli del 10 luglio e le tipologie di prodotti da gustare vengono stabilite in modo da consentire una equilibrata presenza di categorie.

Le degustazioni inizieranno alle 18.30 e proseguiranno lungo tutto il corso delle serate fino alle 24 circa. Il costo dell’ingresso è di 6 euro per una serata oppure 10 euro per entrambe le serate; per i bambini 2 euro a serata. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Casa dei 2 Luigi di Alfonsine.

Largo poi agli artisti, con le opere di Luigi Berardi, Nicoletta Rustici e Simoncelli Grazia, Ottaviana Foschini, Catia Minguzzi e Guido Parrini.

Nella cornice di Casa Monti viene allestita l'esposizione di alcuni preziosi scatti inediti di Sophia Loren (foto di Carlo Strocchi) effettuati durante le riprese del famoso film “Boccaccio '70” (1962).

A intrattenere il pubblico la speaker radiofonica Catia Minguzzi che intervista e raccoglie le impressioni, gli stupori, i piaceri di chi espone e chi gusta.

Espone i disegni su carta alimentare Ottaviana Foschini, pittrice di Alfonsine, con lo scopo di rendere ancora più intenso il tema che lega la donna e l'alimentazione. L'incasso dei lavori che verranno venduti durante la serata saranno devoluti anch'essi all'Associazione “Casa dei 2 Luigi” di Alfonsine.

Mercoledì 10 luglio è anche in programma una pedalata slow lungo un tratto della Linea Gotica della Bassa Romagna, tra Fusignano ed Alfonsine, che unisce il Museo della Battaglia del Senio con il Museo Air Finders di Maiano (che raccoglie i resti degli aerei ritrovati in tutta Italia).

Ritrovo in piazza Corelli, a Fusignano, alle ore 17.00. Partenza alle ore 17.30, con direzione Maiano, per visitare il museo RAF. Visita museo RAF dalle ore 18.00 alle ore 18.30. Pedalata lungo le strade bianche della campagna, fino ad Alfonsine. Visita al museo della BATTAGLIA dalle ore 19.30 alle 20.00. Ore 20.30 arrivo a Casa Monti e degustazione.

Costo di partecipazione alla pedalata, cicloguida, degustazione, visita ai musei e assicurazione: €10,00 (€7,00 per bambini fino a 10 anni).