Si corre l'Ecomaratona del Sale di Cervia, un percorso suggestivo tra spiaggia e saline

Sabato 4 e domenica 5 aprile 2020 prende vita a Cervia la V edizione dell’Ecomaratona del Sale di Cervia il cui obbiettivo principale è promuovere l’attività turistico-sportiva a basso impatto ambientale in un territorio, come quello cervese, prevalentemente identificato per le sue peculiarità turistico balneari che bene si abbinano allo sport in natura. Un percorso suggestivo fra spiaggia e saline.

In questo contesto naturale le Saline di Cervia possiedono quel valore aggiunto che attrae il turista sportivo che si dedica alla corsa in natura e che è in cerca di emozioni che solo un ambiente unico è in grado di regalargli.

Attorno all’evento Ecomaratona sono state organizzate diverse iniziative alla portata di tutti e tese a promuovere il territorio quale luogo unico in cui natura, cultura e sport possono intrecciarsi. Il ritrovo per tutti gli eventi è fissato al Fantini Club.

Il programma

Come nelle passate edizioni, sabato 4 aprile viene dedicato alle attività per i più piccoli provenienti dalle scuole elementari e medie dei Comuni di Cervia e Ravenna, infatti nella giornata di sabato vengono svolti laboratori didattici dalla Cooperativa Atlantide, organizzate passeggiate per le famiglie e piccole competizioni di avviamento allo sport sulla battigia antistante il Bagno Fantini.



La giornata di domenica 5 aprile viene interamente dedicata allo sport con lo svolgimento della mezzaMaratona (21 km) e della passeggiata ludico-motoria di 11km e si conclude con il Pasta Party e la premiazione poco dopo le 14:30.