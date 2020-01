Progressive rock e psichedelia sul palco con The Winstons

Venerdì 31 gennaio, alle 23.00, al Clan Destino di Faenza arrivano The Winstons.

The Winstons non è semplicemente il power trio dei fuoriclasse Enrico Gabrielli, (polistrumentista ex Afterhours, attualmente con Calibro 35 e PJ Harvey), Roberto Dell’Era (bassista degli Afterhours ed in mille altri progetti, tra cui una fortunata carriera solista) e Lino Gitto (batterista negli UFO). È una navicella spaziale capace di trasportarci sul pianeta della psichedelia, del prog rock e delle contaminazioni jazz tipiche della memorabile scuola di Canterbury rivisitate con personalità e modernità dai tre. Un progetto dal respiro internazionale, con i dovuti ringraziamenti a Syd Barrett, Robert Wyatt e Ray Manzarek.

Ingresso gratuito.