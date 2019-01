Pronta a scattare la Staffetta della Befana

Domenica 6 gennaio, alle ore 9.30, parte dal Circolo Endas di via Randi a San Pancrazio la Staffetta della Befana.

La Staffetta della Befana è una gara podistica non competitiva. Sono graditi atleti vestiti a tema.

Il ritrovo è alle 8.00 poi la gara si divide in una gara podistica di Km 8,5 e 5 per amatori e di Km 0,6 per pulcini, oppure in una gara competitiva a squadre di staffetta di Km 2 x 4.

Iscrizione: 2 euro.