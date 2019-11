Quell’autunno del ‘44: si celebrano i luoghi della memoria a 75 anni dalla liberazione di Ravenna

Quell'autunno del '44 è il titolo del progetto di approfondimento storico e di valorizzazione dei luoghi della memoria promosso dal Consiglio territoriale di Roncalceci, in collaborazione con l’assessorato al Decentramento e l'Istituto Storico della Resistenza, nella ricorrenza del 75° anniversario delle stragi nazifasciste che precedettero di pochi giorni la liberazione di Ravenna.

Il programma prende il via sabato 16 novembre alle 15 con la deposizione di una corona al Cippo dei Martiri della Capra, in Argine Sinistro Montone (all'altezza del Civico 151) a Ragone.

Nell’occasione interverranno l'assessora Federica Del Conte, la presidente del Consiglio territoriale Federica Moschini, il direttore dell'Istituto Storico Giuseppe Masetti e una rappresentanza del Comune di Russi. Subito dopo il presidio si trasferirà al Cippo dei Martiri delle Mura, sull'argine opposto del Fiume Montone (all'altezza del civico 158), per la deposizione della corona.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 17 novembre, a San Pancrazio a partire dalle 9,30 del mattino, per la tradizionale manifestazione organizzata dal Comune di Russi.

Questo percorso di approfondimento storico prevede per martedì 19 novembre un incontro con gli alunni delle classi 4° e 5° alla scuola primaria “Martiri del Montone” di Roncalceci con la ricercatrice dell’Istituto Storico della Resistenza Laura Orlandini, giovedì 28 novembre la realizzazione di una serata di approfondimento storico e culturale, che si terrà a Ragone, in cui Giuseppe Masetti e Laura Orlandini ricostruiranno le vicende del territorio ravennate di quel periodo della guerra mondiale e della Resistenza.