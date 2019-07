Il raduno romagnolo di Alphawoman: la community si incontra a Pinarella

Sabato 20 luglio, dalle 23 alle 4, si tiene il raduno romagnolo di Alphawoman al King di Pinarella di Cervia.

Alphawoman è una delle pagine più popolari sul web. Con oltre un milione di follower tra Facebook e Instagram, la community è seguitissima e condivisa da migliaia di persone in tutta Italia.

Network femminile fondato incredibilmente da un uomo, Mike Molisano, che decide di dedicare un pagina non femminista, ma ironica e satirica che mira a deridere i luoghi comuni e stereotipi del mondo femminile.

Ma perché Alphawoman? Perchè qualsiasi donna a modo suo può essere considerata Alpha, dalla casalinga fino alla broker finanziaria.

Alphawoman ironizza su molti concetti proprio per combatterli e farli conoscere in modo comprensibile e condivisibile da tutti; in primis il body shaming ovvero la meschina pratica dilagante sul web di umiliare a parola una persona per il proprio aspetto fisico.

Per combattere questo fenomeno sono state lanciate varie campagne come “#ioamomestessa” che ha avuto tantissimi consensi e condivisioni.

Il costo del biglietto è di soli € 2.