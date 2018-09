Rally di Romagna: al via le iscrizioni per la gara di mountain bike

Lo staff del Romagna Bike Grandi Eventi è già al lavoro per organizzare, con l'abituale entusiasmo, il Rally di Romagna 2019. Del resto, quella del prossimo anno sarà l'edizione del decennale, un anniversario storico che a Riolo Terme vogliono celebrare in grande stile: “Quando 10 anni fa partimmo con questa esaltante avventura – spiega il presidente Stefano Quarneti – nessuno avrebbe mai immaginato che questa rassegna sarebbe diventata, nel giro di pochi anni, la più importante corsa a tappe italiana per mtb. L'edizione del decennale sarà l'occasione per ricordare i tanti successi ottenuti in questi anni e soprattutto per brindare, assieme ai nostri fedelissimi partecipanti, a questa importante ricorrenza”.

Il 10° Rally di Romagna Mtb – Gyproc Saint Gobain si svolgerà, come al solito, in cinque giornate, dal 30 maggio al 3 giugno 2019. Le iscrizioni partiranno il prossimo 15 settembre con una promozione: fedeli allo slogan “chi prima arriva, meno paga”, chiunque si iscriverà entro il 15 novembre 2018 usufruirà di una tariffascontata sia per la semplice iscrizione (con pacco gara incluso) sia per la formula "all-inclusive" che comprende anche la sistemazione alberghiera a Riolo Terme.

“L'invito – spiega l'organizzatore dell'evento riolese Davide De Palma – è, come sempre, quello di affrettarsi, perché il Rally di Romagna, come noto, è una manifestazione che assegna un numero limitato di pettorali. Anche se mancano ancora diversi mesi all'appuntamento, percepiamo un grande interesse attorno all'edizione del decennale e dunque, mai come quest'anno, esiste la concreta possibilità di dover chiudere le iscrizioni in largo anticipo. Per questo, anche approfittando della super promozione di questi primi due mesi, invitiamo tutti gli interessati a completare il prima possibile le operazioni di iscrizione cliccando sul nostro sito www.rallydiromagna.com”.

