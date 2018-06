Ricchi menù romagnoli alla Festa di Sant'Andrea

Dall'8 all'11 giugno, i cultori della buona cucina, nonché gli sportivi e gli amanti delle mostre delle tradizioni e degli spettacoli semplici, alla romagnola, si danno appuntamento vicino a Faenza per Sant'Andrea in festa.

La tradizionale ospitalità Santandreese và infatti di pari passo con l’abilità culinaria delle “azdore” che dei menù casalinghi conoscono ogni segreto per stuzzicare l’appetito dei buongustai e la curiosità degli assaggiatori che giungono da ogni parte numerosi. Vini scelti si abbinano ad un ricco menù ove le squisite minestre (tutte rigorosamente tirate al matterello) sono valorizzate da saporiti condimenti come nella migliore tradizione romagnola.

I secondi non si limitano alla immancabile e deliziosa carne ai ferri, ma sono una vera e propria sequenza di specialità culinarie che bisogna provare.

La mitica faraona allo spiedo è una vera e propria leccornia, che si ripropone apprezzatissima.

Non mancano le novità vegetariane come la squisita insalatona ricca,il piatto delle erbe spontanee ed i fiori di zucca fritti.