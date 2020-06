“Rido’n Dante”, le comiche terzine di Maurizio Lastrico

C’è bisogno di un contagio di emozioni… Da qui riparte la proposta estiva dell’Associazione Cambio Binario che, interrotta la programmazione invernale, ha voluto cogliere la possibilità di alzare il sipario sulla stagione estiva.

Quattro appuntamenti dunque, nel Giardino del Teatro Binario, ogni giovedì di luglio che, con un pizzico di ironia, prendono il nome di “4 giovedì da leoni”.

Riflettori accesi giovedì 2 luglio, alle 21.30, con lo spettacolo “Rido’n Dante” di Maurizio Lastrico, comico ligure noto al grande pubblico per le apparizioni televisive a Zelig, dove ha spopolato con le sue personalissime terzine dantesche, e nel cast di fiction come "Tutto può succedere" e “Don Matteo” nei pannidell’amatissimo PM di Spoleto Marco Nardi. Lastrico, in un’interazione continua con il pubblico, gioca con il linguaggio partendo dall’osservazione di realtà diverse fra loro, e racconta con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita.

Nei successivi appuntamenti spazio a Stefano Massini, la Rimbamband e Circo elGrito.

Prevendite su www.vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

A Cotignola è stato attivato un punto vendita presso la Tabaccheria Patuelli, Piazza Vittorio Emanuele II, 35.

Per informazioni: tel 373 5324106 oppure info@cambiobinario.it