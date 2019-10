Rievocazioni con veicoli d'epoca, libri e pedalate per celebrare i 75 anni dalla Liberazione

Quest'anno Cervia celebra il 75° anniversario della Liberazione di Cervia, avvenuta il 22 ottobre del 1944. Per festeggiare questo importante anniversario sono in programma vari eventi sul territorio cervese.

Domenica 20 ottobre, alle ore 10.00 Gotica Romagna mette in scena una rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca in Piazza Garibaldi. L'evento è accompagnato dal concerto del corpo bandistico “Città di Cervia” e dal corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico.

Lunedì 21 ottobre, alle ore 8.30, si tiene la deposizione di corone sui cippi del territorio cervese

Giovedì 24 ottobre, alle 21.00, ha luogo la presentazione del libro “Diario di prigionia” di Nello Forlivesi. Interventi Giampietro Lippi Presidente ANPI Cervia, Mario Proli storico. A cura dell’Associazione culturale “Menocchio” nella Palazzina comunale in Piazza XXV aprile.

Sabato 26 ottobre il calendrio di celebrazioni si chiude alle 14.30 con “Una pedalata fra amici fra le opere di difesa militare lasciate a Cervia dai tedeschi”, organizzata dal gruppo ciclistico “Aquilotti”. Ritrovo Piazza Garibaldi.