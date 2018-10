Rigenerare Ravenna: una tavola rotonda all’Albergo Cappello per riqualificare il patrimonio

Rigenerare le nostre città, sostenere processi di riqualificazione del patrimonio costruito, migliorare il sistema infrastrutturale, mantenere in equilibrio il sistema territoriale di un comune molto vasto (città, campagna, forese, litorale, aree naturali): di questo si parlerà nel corso dell’incontro dal titolo RIGENERARE RAVENNA: UN DIBATTITO, che si terrà venerdì 19 ottobre alle ore 17.30 presso la sala dell’Albergo Cappello in via 4 novembre 41 a Ravenna.

Di come costruire una rinnovata idea di città parleranno Silvia Viviani, urbanista, presidente Istituto nazionale di urbanistica; Marco Marcatili, economista, responsabile sviluppo Nomisma; Marco Giubilini, architetto, coordinatore Area governo del territorio ANCI Emilia Romagna; Federica Del Conte, assessore all’Urbanistica; Fabio Sbaraglia, capogruppo PD; Marco Frati, consigliere comunale PD. La tavola rotonda sarà introdotta da Marco Turchetti, presidente della Commissione consiliare Assetto territorio dopo i saluti del sindaco di Ravenna Michele de Pascale. Coordina l’incontro l’architetto Paolo Focaccia.