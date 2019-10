Brividi ed emozioni tra il Delitto al Castello e l'escursione nel parco naturale

Tanti appuntamenti a Riolo Terme nel weekend tra un delitto al Castello e due escursioni.

Alla Rocca di Riolo ritornano gli appuntamenti con Delitto al Castello, in programma sabato 19 ottobre alle ore 21.00: una serata di gioco di ruolo per calarsi nel Medioevo in una storia fatta di personaggi, insidie, sfide e trame per un minimo di 10 persone e con prenotazione obbligatoria (tel 0546 77450).

Nelle sale più suggestive della rocca sforzesca, dall’aperitivo al dolce si potrà interagire con gli altri ospiti per scoprire l’assassino e raggiungere i propri obiettivi.

Per scoprire invece il Parco della Vena del Gesso Romagnola proseguono gli appuntamenti con le escursioni sul territorio, in attesa della riapertura della Grotta del Re Tiberio.

Sabato 19 ottobre alle ore 9.00, in occasione della Festa dei Frutti Dimenticati di Casola Valsenio, escursione “Dal Giardino di Ceroni alla Villa di Oriani”, un percorso ad anello con partenza dal Giardino delle Erbe di Casola fino ad arrivare al Cardello, attraverso i petali della corolla delle ginestre. Domenica 20 ottobre alle ore 9.00, come tutte le domeniche del mese, è la volta di Skyline del Parco, percorso dalla Rocca di Riolo a Monte Ghebbio per ammirare i colori autunnali del parco. La prenotazione per le escursioni è obbligatoria e la durata dei percorsi è di circa 3 ore.

Info e prenotazioni: 0546 77450- roccadiriolo@atlantide.net