La texana Vanessa Peters, Sunday Morning e Wrongonyou per il Riot Fest 2019

Torna anche quest’anno in centro storico a Massa Lombarda il Riot Fest, il festival del volontariato giovanile che quest’anno giunge alla sedicesima edizione e si tiene venerdì 12 e sabato 13 luglio. Stand gastronomici, birre artigianali, mercatino vintage e creativo, street art contest, dj set e ovviamente tanta musica nei due giorni di festa a partire dalle 19.

Sul palco principale in piazza Matteotti venerdì suonerà Vanessa Peters. Texana ma ormai conosciutissima nel Belpaese, Vanessa torna in Europa per la promozione dell'ultimo disco "Foxhole Prayers", il suo undicesimo lavoro in carriera. Il suo spirito indipendente e creativo l'ha portata a suonare oltre mille concerti in tantissimi paesi e ad essere candidata come "Best folk artist" dal Dallas Observer. La sua crescita si è accentuata con le collaborazioni “on stage” con 10.000 Maniacs, Griffin House, John Oates e i Roosevelts. Accompagnata dalla sua “local” band, in cui militano suo marito Rip Rowan alla batteria, il chitarrista Federico Ciancabilla e il bassista Andrea Colicchia, Vanessa non è solo un'ottima performer, ma anche un'artista di palese curiosità e voglia di sperimentare, legata alle radici, ma estremamente duttile e aperta a nuovi orizzonti. Il concerto è organizzato in collaborazione con Strade Blu.

Sabato invece doppio concerto dei Sunday Morning e Wrongonyou. I Sunday Morning nascono nel 1998 a Cesena. Dopo l'esordio e una lunga pausa iniziata nel 2007, nella primavera 2015 iniziano a lavorare a nuovi brani, diventati poi parte del disco del loro ritorno. Nel 2016, la formazione romagnola guidata da Andrea Cola e la neonata etichetta Bronson Recordings uniscono le forze per l'uscita del terzo album. Nel 2018 il brano “Lovers & Tramps” dà il via a un nuovo capitolo per la band, concretizzatosi a inizio aprile 2019 con l'uscita di “Four”, perfetto emblema di un alt-rock che guarda elegantemente in direzione americana e che sarà presentato a Massa.

Wrongonyou è invece lo pseudonimo di Marco Zitelli, musicista romano, classe 1990. Un giovane talento fuori dal comune che con la sua musica fresca e autentica arriva dritto al cuore. Il suo è un progetto totalmente nuovo e insolito nel panorama musicale italiano: già dalle prime note, la musica del giovane cantautore conquista chiunque la stia ascoltando.

Nella zona del Carmine sarà allestito il Jyl Pub, con concerti, stand gastronomico e birre artigianali, a cura del centro giovani Jyl.

Infine, nella zona di via Vittorio Veneto musica a cura della rete di imprese InMassa e gastronomia a cura della rosticceria Divini Sapori.

In entrambe le serate sarà aperto Ristoriot, lo stand gastronomico a cura di Avis comunale. In centro anche le bancarelle del mercatino creativo dell’artigianato e del riuso.

Il Riot Fest è organizzato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda e dall’associazione Centro giovani Jyl, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, la collaborazione di InMassa Rete di Imprese e Avis Massa Lombarda e il fondamentale contributo di Distillerie Mazzari, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Smurfit Kappa, La Bcc ravennate forlivese e imolese, Siver Costruzioni e Minipan.

L’ingresso è gratuito; è possibile prenotare gratuitamente un banchetto per partecipare ai mercatini vintage e creativi, chiamando il numero 335 6380757.