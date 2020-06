Riparte il tradizionale Mercatino dell’antiquariato in piazza

Superata la fase di lockdown, riparte a Cervia il tradizionale appuntamento con il Mercatino dell’antiquariato del mercoledì. A partire dal 17 giugno e fino al 9 settembre si rinnova lo storico appuntamento estivo che oramai da oltre vent’anni caratterizza il Comune di Cervia.

Si riprenderà ovviamente in totale sicurezza: mascherine, disinfettante mani, percorsi con segnaletica permetteranno ai visitatori di vivere il mercatino in completo relax.

Come sempre, oltre ad antiquariato, rigatteria e collezionismo, ci sarà spazio anche per il vintage e per l'artigianato in viale Roma.

Il divertimento di girovagare, di ricercare tra i mercatini una chicca retrò rimane sempre un'occasione di divertimento, di scoperta e conoscenza per tutte le età.