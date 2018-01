Risate, musica e gastronomia alla festa di Fruges

Spettacoli e intrattenimenti, oltre che buon cibo, sono in programma a Fruges in vista della Festa dell'Unità invernale. Si comincia il 13 e 14 gennaio presso il Club 91, in via Pescatori 1.

Sabato 13 alle 18.30 apre il ristorante, segue alle 20.30 la musica live con Elisa ed Enrico e, infine, alle 22 lo spettacolo comico di Duilio Pizzocchi.

Domenica 14 si mangia a pranzo e cena. In serata, alle 21, sale sul palco l'orchestra Marco Gavioli.

Il ristorante offre un menù vario con specilità tradizionali (taglieri misti di affettati, tortellini, strozzapreti, castrato e salsiccia ai ferri) e piatti a base di pesce (risotto alla marinara, baccalà, spiedini, cappesante, grigliata mista).