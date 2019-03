La Rocca Brancaleone riapre con gli orti e l'amore per il verde

Riapre il 21 marzo la Rocca Brancaleone, con una nuova gestione dell’intera area, il progetto Roccalab, portata avanti dall’associazione temporanea d’impresa composta da cooperativa sociale San Vitale, Jem e cooperativa sociale Villaggio Globale.

Il 21 marzo il parco riapre i battenti con una festa dedicata alla tradizione degli orti, per avere uno spazio didattico dedicato alla natura e per recuperare il ricordo del lungo periodo in cui la Rocca fu l’orto della famiglia Rava. La Rocca Brancaleone diventa così una specie di laboratorio in cui il parco e l’edificio storico diventano generatori di cambiamento per la città.

Da giovedì 21 a domenica 24 marzo sono in programma appuntamenti dedicati alla realizzazione di un orto, partendo dalla scelta dello spazio e del suolo più indicati, fino alla preparazione del terreno, alla realizzazione dei bancali e alla stesura della pacciamatura, infine alla messa a dimora delle piante.

A guidare ed aiutare i partecipanti durante queste giornate all'aria aperta ci saranno: gli Ortisti di Strada - Resilienza Silenziosa, sostenitori del verde e divulgatori di tematiche e pratiche connesse alla permacultura e agli orti sinergici cittadini, sociali e di comunità; Legambiente Ravenna - Circolo Matelda, associazione che tutela l'ambiente, il territorio e gli animali e propone la riconversione ecologica dell'economia; e Radici, community locale che vuole essere promotrice di progetti urbani dal basso.

Il programma delle quattro giornate

Giovedì 21 marzo, ore 17.30 - 19.30, “I principi base dell'orto naturale”: programmazione e abbinamento delle colture, pacciamatura e tecniche di irrigazione; si conclude con la picchettatura dell'area dell'orto.

Venerdì 22 marzo, ore 17.30 - 19.30, e sabato 23 marzo, ore 15 – 17: pratica sul campo, con preparazione di aiuole e di compost, grazie alla collaborazione di Terremerse.

Sabato 23, ore 15.30 - 17.30, Flos Ferri e la Compagnia del Boccale allestiscono un accampamento medievale con vestizione del cavaliere e del cavallo e prove di danze rinascimentali.

Domenica 24 marzo, ore 15 – 17: pomeriggio dedicato in particolare ai bimbi in collaborazione con Tralenuvole Ravenna aps che proporrà il “Tra le nuvole Kids lab”, per giocare con i frutti della natura, le erbe aromatiche, i profumi, le forme e i colori.

Per partecipare non servono conoscenze specifiche, ma curiosità, amore per il verde e per l’autoproduzione; e un paio di guanti.