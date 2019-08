Musica fino all'alba, food truck e altre sorprese con "Lallabay"

Dopo il grande successo dell’anno scorso torna “Lallabay” Volume 2. Sabato 31 agosto, a Palazzo San Giacomo di Russi in via Carrarone Rasponi, l’evento dedicato all’intramontabile fascino dei primi del ‘900 in cui la protagonista della serata è La Màquina Parlante dell'artista Matteo Scaioli.

“Lallabay” è una bolla dorata sotto le stelle, un concentrato di bellezza per i sensi e l’anima, una linea invisibile che connette il passato e il presente una parentesi di leggerezza. È una serata alla “Grande Gatsby” in cui potrete ballare scatenati lo Swing, il Charleston, il Lindy Hop a ritmo di musica.

Matteo Scaioli, si esibisce in un percorso musicale live dagli anni ’20 agli anni ’50, utilizzando dischi originali in bachelite da 78 giri, amplificati da veri grammofoni a mano dei primi del ‘900. Uno spettacolo unico nel suo genere, acclamato al Ravenna Festival 2019 e richiesto nei migliori locali e teatri di tutta Italia.

Una festa ricca di musica ma anche di food truck, dei migliori espositori vintage provenienti da tutta Italia, di artisti, ballerini, visite gratuite e tante altre sorprese. Non manca il momento cult della sfilata con la premiazione della bici e del personaggio più “Lallabay” a cura di A.S.D. Godo e le visite guidate gratuite all’interno di Russi Palazzo San Giacomo. Ci sarà anche l’esposizione di bellissime auto storiche del club d’auto e moto d'epoca a cura di Imola Mostra Scambio CRAME ed il famoso Cinema Fulgor di Rimini. Quest’anno anche un barber shop e una truccatrice pronti a trasformare gratuitamente il vostro look, e una fotografa professionista che ritrae la vostra parte più vintage e la stamperà su tela.

Quest'anno Lalla bay prosegue dal tramonto all'alba, con un risveglio accompagnato da musica un buon caffè e bomboloni caldi.

Apertura della manifestazione dalle ore 18 con ingresso gratuito (benvenuti anche gli amici a quattro zampe) e parcheggio gratuito.