Sagra parrocchiale tra commedie, burattini e saraghine

Dal 26 al 29 aprile entra nel vivo la Sagra parrocchiale di Madonna dell'albero. Tutte le sera presso la parrocchia di via Cella si tiene la pesca di beneficenza e si possono gustare i piatti dello stand gastronomico.

Tanti anche gli spettacoli e gli eventi. Giovedì 26 si comincia con la commedia dialettale del gruppo "San Severo" di Ponte Nuovo "L'udor di baioc". E solo per questa sera si possono gustare le saraghine ai ferri.

Venerdì 27 si svolge alle 20.00 la processione per le vie del paese presieduta dall'Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, accompagnata dal coro interparrocchiale. A seguire si tiene la tombola.

Sabato 28 il programma inizia alle 15.00 con lo spettacolo di burattini "Il bimbo nel sacco" a cura di Bice Messina. Alle 18 si tiene la messa prefestiva e alle 21 lo spettacolo di Enrico Battaglia.

Domenica 29 si conclude la festa. Dopo la santa messa delle 11.00, lo stand gastronomico apre per il pranzo. Alle 15.30 si svolge la partita di calcio per adulti e ragazzi e in serata (alle 21) il concerto con I ragazzi del Mama's.