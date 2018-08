Sapori di mare, visite "subacquee" e passeggiate sul porto canale

Nel weekend del 24 e 25 agosto tocca alla marineria di Ravenna farsi scoprire con la rassegna P-assaggi di mare: impariamo con i pescatori delle marinerie della nostra costa, il progetto finanziato dal FLAG Costa dell’Emilia-Romagna che si prefigge lo scopo di far conoscere le marinerie, i loro prodotti e il patrimonio culturale legato alle tradizioni del mare.

Una passeggiata al porto canale di Marina di Ravenna, una visita guidata al Museo delle Attività Subacquee, incontri sul consumo consapevole del pesce o sull’attività subacquea e una caccia al tesoro fotografica in notturna, vi racconteranno storia e tradizioni della marineria locale.

Sapori di mare è l’evento che aprirà la due giorni alla scoperta della marineria di Ravenna. Ritrovo alle ore 17.30 alla pescheria Da Lucia a Marina di Ravenna per “rubare” tutti i segreti sul consumo consapevole dei prodotti ittici.

Alle ore 19.30 non perdetevi “Marina tra passato e presente”, la passeggiata guidata al porto canale di Marina di Ravenna.

L’ultimo evento di venerdì 24 sarà “In fondo al mar”, la visita guidata alla collezione museale del MAS - Museo Nazionale delle Attività Subacquee.

Sabato 25 agosto, alle ore 17.30 presso il bagno Obelix di Marina di Ravenna, si terrà invece un approfondimento sulle attività subacquea del Medio e Alto Adriatico con particolare riferimento alla zona di tutela biologica del Paguro. Alle ore 21.00, a conclusione del weekend, “Sulle tracce della tradizione” una caccia al tesoro fotografica che toccherà i luoghi più caratteristici di Marina di Ravenna.

Tanti i laboratori organizzati per i più piccoli, sia nella giornata di venerdì che in quella di sabato, per permettere loro di scoprire e approfondire tutti i segreti del mare.