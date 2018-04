Sapori e tradizioni del Decimano e della Romagna

Da venerdì 27 aprile a martedì 1 maggio, in piazza Foro Boario e nei giardini pubblici, torna a San Pietro in Vincoli la tradizionale “Festa del Primo Maggio”, sagra dedicata ai sapori e alle tradizioni del Decimano e della Romagna: un ricchissimo programma di musica, mostre, mercatini, esposizioni agricole, auto e moto d'epoca, sfilate di trattori di un tempo lungo le vie del paese, giochi di una volta, iniziative culturali e sportive. In una sorta di museo all'aperto, vengono esposte le attrezzature agricole usate un tempo nel lavoro di tutti i giorni, l'ambiente del cortile di una casa contadina, gli strumenti e le pratiche dei vecchi mestieri insieme alle nuove tecnologie ed ai macchinari utilizzati oggi nel mondo agricolo.

La tradizione enogastronomica viene valorizzata dagli esperti amici di Cusercoli e Voltre, che preparano “l'inimitabile fiorentina” da gustare insieme ai classi piatti del menù romagnolo. Quest'anno anche la novità del bar e del gelato artigianale.

Nel corso della manifestazione è prevista per domenica 29 aprile, alle 10, una biciclettata in collaborazione con Bike 360°, con partenza dalla piazza del Foro Boario di San Pietro in Vincoli e arrivo a Gambellara presso la chiesa parrocchiale per una visita guidata da Vanda Budini e proseguimento della pedalata fino a “Ca Ridolfi”. Nel pomeriggio premiazione dell'8° Concorso Dino Ricci “La zirudela”.

Ogni sera, a partire dalle 20,45, concerti e spettacoli, tutti ad ingresso gratuito.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco Decimana in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna e con i Comitati cittadini di Carraie, Gambellara e San Pietro in Vincoli.

Per informazioni e per il programma dettagliato: www.prolocodecimana.it