Scambio di figurine al mare per aiutare gli animali

La Sezione Enpa di Ravenna organizza l'ultimo scambio figurine "Amici Cucciolotti" Pizzardi Editore, le figurine che aiutano gli animali. Appuntamento domenica 10 giugno, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 al Bagno 3 Pini di Punta Marina.

Si tratta di un'iniziativa gratuita per tutti i bambini che vogliono completare l'album. In omaggio per tutti l'esclusivo diario scuola 2018/19 degli Amici Cucciolotti offerto dalla Pizzardi.