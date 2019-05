Salute e movimento tra scarpinate nei giardini e gustose pedalate

Il fine settimana del 18 e 19 maggio l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo organizza due giornate all’insegna della salute e del movimento all’aria aperta, inserite nel calendario eventi della Wellness Week della Romagna. Sabato 18 si terrà la Scarpinata degli orti, poderi e giardini mentre domenica 19 sarà la volta della Pedalêda cun la magnêda longa.

Quella di sabato 18 è una camminata adatta a tutti con un percorso a tappe di 9 km tra le bellezze verdi e fiorite della campagna di Villanova di Bagnacavallo e pranzo a tema. Il programma prevede il ritrovo alle 9 presso l’Ecomuseo e un itinerario che toccherà la zona umida della “Valletta”, con una passeggiata in compagnia del Wwf Ravenna, il Giardino Pacchioli con gli splendidi roseti in fiore e il meraviglioso Giardino Incantato di Elio Minguzzi. Il pranzo con menu vegetariano sarà curato da Candi Chef. Costo a persona: 22 euro (prenotazione obbligatoria).

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le associazioni VillaNordic e Nordic Walking Bassa Romagna e la partecipazione di Villa9-Cammina e Wwf Ravenna.

Domenica 19 è previsto invece un percorso a tappe in bicicletta di circa 25 km tra natura, cultura e buon cibo, che partirà dalla Pieve di San Pietro in Sylvis di Bagnacavallo, proseguendo in centro città per la colazione e visita presso l’Antico Convento San Francesco, l’orto botanico del Giardino del Semplici e la biblioteca teatrale alla Bottega dello Sguardo. Per il pranzo ci si muoverà in direzione di Traversara con una sosta presso l’ex cinema teatro e successivamente si proseguirà alla volta di Villanova per la sosta all'Ecomuseo. L’ultima tappa dell’itinerario sarà il Podere Le Siepi di Villanova con una visita al parco arboreo, merenda e concerto di campagna dell'ospite di casa Vittorio Bonetti.

Quota di adesione: 18 euro adulti / 8 euro bambini fino a 10 anni (prenotazione obbligatoria). Menu per vegetariani su richiesta al momento della prenotazione.

La pedalata è assistita dalle Ciclo Guide Lugo Asd Uisp e organizzata in collaborazione con Comune e Pro Loco di Bagnacavallo e Associazione Traversara in fiore.

Info e prenotazioni:

Ecomuseo delle Erbe Palustri 0545 47122 – erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it