Si torna in piazza con lo Sciopero per il Clima

Dopo il successo dell’evento del 15 Marzo torna in piazza venerdì 24 maggio lo sciopero per il clima insieme al movimento di "Fridays for Future".

A Ravenna il ritrovo è previsto per le 9.30 ai Giardini Pubblici con partenza del corteo alle ore 10.

L'arrivo è per le ore 11 in Piazza del Popolo dove il gruppo "Fridays for Future - Ravenna" consegna all'amministrazione comunale il documento con le proposte raccolte per la città, finalizzate al contrasto dei cambiamenti climatici.

Alle 11:30 parte poi un confronto con Leonardo Setti, esperto di energia e rappresentante delle Comunità Solari, sempre in Piazza del Popolo.