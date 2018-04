Si chiama "Ssak Story" l'ultima personale di Monika Grycko

Venerdì 13 aprile alle ore 18:30 inaugura Ssak Story, l'ultima personale di Monika Grycko, curata da Chiara Fuschini per Magazzeno Art Gallery a Ravenna.

L'artista di Varsavia, faentina d'adozione, presenterà una serie di sculture in ceramica e tecnica mista, alcune delle quali prodotte appositamente per questa mostra, che andranno ad indagare i temi, cari all'artista, della natura umana e delle sue ambiguità. Il mondo che la Grycko ci presenta è un mondo caduto, nel quale l'essere umano ha dovuto modificarsi per sopravvivere: “i suoi ibridi, estremamente contemporanei e intriganti nella fattura e nello stesso tempo simboliche reminiscenze dell'antico, partecipano con movimenti estremi alla lotta del vivere umano, nell'eterna dicotomia tra paura ed aggressività”- scrive la critica d'arte Francesca Baboni. In questa mostra gli ibridi personaggi di cui sopra si sono evoluti, hanno quasi terminato la metamorfosi e sono sempre più simili ai primati, tanto che Chiara Fuschini nel testo critico per Ssak Story scrive: “ Monika ci porta a considerare l’uomo-scimmia che è in noi. Nella psicologia è un prepotente dominatore, un essere mostruoso in cui nessuno vorrebbe riconoscersi ma col quale tutti temono di avere qualcosa in comune”.

L'inaugurazione si tiene presso Magazzeno Art Gallery in via Magazzini Posteriori 37 a Ravenna, dalle 18:30 alle 20:30 il venerdì 13 aprile. www.magazzeno.eu