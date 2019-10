Il Soundscreen prosegue con la divertente metal comedy "Heavy Trip"

Il Soundscreen Film Festival prosegue all'insegna delle Extra Screenings: proiezioni e visioni in luoghi e in date fuori programma. L'appuntamento col cinema di qualità è giovedì 10 ottobre, alle ore 21.00, al Circolo Abajur di via Ghibuzza 12 a Ravenna, con ingresso gratuito per i soci Aics (costo tessera 8 euro), con la speciale proiezione della divertente metal comedy Heavy Trip diretta dai registi Juuso Laatio e Jukka Vidgren, premio al Miglior Film Lungometraggio ai festival di Oostende e Varsavia, Premio Fresh Blood Award a Fantasia IFF nel 2018.

Un giovane cerca di superare le sue paure portando la band heavy metal più sconosciuta in Finlandia, gli Impaled Rektum, al festival metal più hot della Norvegia. Il viaggio include heavy metal, furto di sepolcri, paradiso vichingo e un conflitto armato tra Finlandia e Norvegia.