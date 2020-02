Sperimentazione e ritmo nel live dei Savana Funk

Sabato 15 febbraio al Cisim di Lido Adriano c'è una serata dedicata al funk, con il live di Savana Funk e, a seguire, le selezioni musicali funky a cura di Dj Hasma.

Prima di diventare Savana Funk, Aldo, Blake e Youssef si incontrano nella primavera 2015 a Bologna, scatta immediata una rara sintonia umana e musicale. Immediatamente i tre decidono di formare una band e iniziano da subito a fare molto live, a sperimentare idee e a scrivere musica. Il primo album è un’ autoproduzione, "MUSICA ANALOGA” , ed esce a nome Aldo Betto w/ Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza nel febbraio 2016. Disco quasi interamente scritto da Aldo, alcuni brani sono diventati dei piccoli classici nei live. Ospiti nell’album: Nicola Peruch, Massimo Zanotti, Max Castlunger, Danilo Mineo.

L’anno seguente esce il secondo disco “Savana Funk” (Brutture Moderne/ Audioglobe), sempre a nome Aldo Betto w/ Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza. Scritto e concepito in trio, l’album testimonia il processo di maturazione della band bolognese. Ad inizio 2018 il trio prende definitivamente il nome SAVANA FUNK. Nello stesso anno la band pubblica il terzo album, “Bring in the New” (Brutture Moderne / Audioglobe). Con questo progetto si consolida la collaborazione con Nicola Peruch, del quale è anche co-produttore e co-autore. Nicola entra anche in pianta stabile nell’organico live dei Savana Funk.

La maggior interazione con Peruch espande le possibilità del gruppo, che si proietta verso nuove sonorità. La band continua in un’attività live instancabile, partecipando a decine di festival e rassegne. Il palco è la dimensione congeniale per apprezzare lo spirito del gruppo. Nell’estate del 2019 i Savana Funk vengono invitati ad alcuni appuntamenti del Jova Beach Party, tour estivo di Lorenzo Jovanotti e al programma di LA7, Propaganda Live.

Inizio live ore 22.00.

Contributo soci a partire da 6 euro – Ingresso riservato ai soci AICS 2019/20.