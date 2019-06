Il Circo Paniko in scena con 4 spettacoli tra musica, cinema e cabaret

Il Circo Paniko arriva a Faenza per la sua prima volta e porta con sé tre proposte artistiche uniche, più un cabaret per tutte le età. Dal 7 al 16 giugno nella corte interna degli ex Salesiani il pubblico potrà infatti scegliere tra la Panikommedia, Promis Lend, Circo cinema e il Cabaret Paniko.

La Panikommedia è uno spettacolo di comicità e circo contemporaneo: Dante al Circo. Un viaggio all’interno della creatività fuori dal tempo adatto a tutti dai 5 anni in su. L’aspetto attoriale, musicale, comico e corale dello spettacolo si mescola all’aspetto circense e genera uno spettacolo unico. Una sorta di teatro in movimento che danza sotto la tenda da Circo. In programma nelle serate del 7, 8, 12, 13, 14 e 15 giugno.

Promis Lend è il teatro comico che racconta la storia di due italiani in viaggio in un futuro improbabile. Un tentativo, con ironia e immaginazione, di pensare a quello che succede all’essere umano quando si trova la propria strada sbarrata da un muro. Siamo nel 2050, l’Italia è uscita dall’Europa. Due italiani si trovano ad affrontare una serie di prove per dimostrare la loro idoneità a rientrare nella Comunità europea. Promis Lend si affida ai volti, ai corpi e alle emozioni per indagare l’eterno tema del viaggio. Consigliato dai 10 anni in su.

In programma nelle serate del 9, 10, 11, 14, 15 giugno.

Il Circo Cinema è un progetto di cinema mobile che ha esplorato le aree più remote del pianeta. Cinema du Desert (www.cinemadudesert.org) propone una selezione di video che affrontano diverse tematiche: dal documentario a sfondo sociale fino al cortometraggio di ricerca artistica e interesse culturale. Il potere delle immagini è usato per creare un ponte tra le culture in modo da approfondire il dialogo sul tema della globalizzazione e altre sfide future, con la speranza di sviluppare un maggior senso critico e una maggior consapevolezza. Consigliato dai 5 anni in su.

E infine vi è Cabaret Paniko, lo spettacolo di comicità e circo contemporaneo adatto a tutti e marchio di fabbrica del Circo Paniko, che sarà in programma dal 9 al 12 giugno e per la serata conclusiva, il 16 giugno.

Tutte le sere degli spettacoli a partire dalle 18.30 con 6 euro è possibile fare l’apericena presso l’e-workafé (tranne venerdì 14 giugno). Inoltre, dopo gli spettacoli delle 18.30 gli artisti saranno presenti all’e-workafé per incontrare il pubblico.