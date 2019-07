Spettacolo di bolle giganti, animazione per bambini e street food

Una serata dedicata a tutti, bambini e adulti, è in programma mercoledì 17 luglio a Porto Corsini (in via SIrotti). Dalle 18.00 animatrici truccabimbi trasformano i visi di tutti i bambini nei loro personaggi preferiti. E chi non vuol essere truccato in viso, potrà farsi fare tanti tatuaggi.



Presente anche un laboratorio dove ogni bambino può creare oggetti di varie forme e colori da portare con sé alla fine come ricordo della serata.



Per grandi e piccoli c'è lo spettacolo di Bolle Giganti, di dimensioni grandi e giganti. Per concludere la serata, vengono regalati a tutti i bambini palloncini a scultura con forma di cagnolino, spada, fiore, cuore.



Mentre i bambini si fanno truccare, o mentre sono intenti a creare, gli adulti possono chiacchierare degustando vini e birre di alta qualità al chiaro di luna piena.



Ad accompagnare la serata ci sarà anche il buon cibo.