"Ggg": Greg Paltrinieri, Gimbo Tamberi e Gigi Datome insieme per la solidarietà

Il 2 agosto presso il Fantini Club di Cervia i tre campioni Gregorio Paltrinieri, Gianmarco Tamberi e Gigi Datome si riuniscono in una giornata-evento all’insegna di sport e divertimento per sostenere Frammenti di Luce, la nuova campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù.

#GGG, l’evento interamente pensato e voluto da Gregorio Paltrinieri, campione olimpico di nuoto, Gianmarco Tamberi, campione mondiale ed europeo di salto in alto e Gigi Datome, capitano della Nazionale Italiana di basket ed ex giocatore NBA.

Tre eccellenze dello sport italiano che il 2 agosto al “Fantini Club” di Cervia danno vita a una sfida nata sui social e diventata realtà, in cui tifosi e appassionati possono trascorrere un giorno insieme ai propri campioni preferiti tra sport e musica, unendo le forze per una causa comune.

L’intero ricavato di #GGG sarà devoluto in beneficienza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova campagna umanitaria della Fondazione dedicata alla cura di bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte nelle lungodegenze.

Per iscriversi al Torneo 3x3 e per i bambini interessati a partecipare alle lezioni dei campioni e il successivo “Iron Baby” sono attivi i canali social dell’evento.