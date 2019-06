Musica, sport e divertimento: è l'ora della Color Run

Martedì 2 luglio alle 20 le strade del centro di Conselice si animano per la quarta edizione della Color Run. La corsa prevede un percorso di circa 5 km in un contesto ricco di musica, sport e divertimento.

L’evento è accompagnato dalla zumba e zumba kids con Chiara Coatti della Asd Crescere a passo di danza.

Il ritrovo è dalle 19 in piazza Felice Foresti, dove è possibile anche iscriversi. In alternativa sono disponibili le preiscrizioni presso la biblioteca comunale, la gelateria “La neve nel bicchiere”, Why not di Omar Flamigni, la rosticceria “La Spiga”, il Bar del parco, Monica, Tamara, Morena Parrucchiere e Guadagnini Condizionamento Impianti. Tra i pre-iscritti verranno sorteggiati alcuni premi.

Il costo della partecipazione alla corsa è di 10 euro per gli adulti e i ragazzi dai 13 anni in poi, mentre fino ai 12 anni l’iscrizione è gratuita. I bambini minori di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto pagante.

A tutti gli iscritti paganti verrà dato come premio di partecipazione il “Kit Color Run”, composto da maglietta bianca, bustina di colore e occhiali. Premi anche per i cinque gruppi più numerosi. Alla squadra con più iscritti verrà regalato un prosciutto.