Da giovedì 6 a sabato 8 settembre prossimi in piazza Bernardi, a Castel Bolognese, si tiene l'iniziativa "Sport, gemellaggio e solidarietà in festa", con alcuni eventi collaterali in altre zone della città, tra il prato della Filippina e l'area sportiva di via Donati.



Si parte giovedì 6 settembre, alle ore 17.00, con l'arrivo in piazza Bernardi dei gemelli tedeschi di Abtsgmünd e degli amici albanesi di Belsh, che saranno accolti dall'Amministrazione castellana e dall'Associazione Gemellaggi.

Sempre in piazza, alle 18.30, l'Us ciclistica Castel Bolognese propone la gimkana (per i più piccoli) e la mountain bike (per i più grandi), mentre alle ore 20.00 ci sarà la presentazione delle società sportive, delle associazioni e del gruppo Abtsgmünd International, con accompagnamento musicale del gruppo bandistico Come eravamo Valle Senio.

Alle 21.15 il Tavolo sociale propone "C'è anche bisogno di te", con storie, immagini e canzoni.

Venerdì 7 settembre sarà la volta della Pallavolo Castel Bolognese, del Basket Castel Bolognese e dell'Associazione sportiva disabili (con una rappresentazione di Baskin), che si esibiranno in piazza Bernardi a partire dalle ore 20.00.

Sempre in piazza, sul palco principale, spettacoli di Danza &...Danza (alle 20.30) e Urban Academy (21.30).

Particolarmente ricca di eventi la giornata di chiusura - sabato 8 settembre - che si aprirà alle 9.30 al palazzetto in via Donati, con il torneo nazionale giovanile femminile "Tre valli e via Emilia" (con una serie di partite fino a sera).

Alle 10.30 in Comune si terrà l'incontro ufficiale con i gemelli tedeschi di Abtsgmünd e la firma del Patto di amicizia con la città albanese di Belsh. Alle 15.00, al prato della Filippina, l'Associazione Gemellaggi propone i Giochi senza frontiere, mentre dalle 16.00, nei campi da tennis di via Donati, spazio al secondo quadrangolare "Valle del Senio".

In piazza Bernardi, in serata, esibizioni e dimostrazioni del Tennis club Castel Bolognese (ore 20) e del Team Romagna Judo (ore 20.30), oltre agli spettacoli de Il Cigno (ore 20.00) e Agorà (alle ore 21.15 con la partecipazione del gruppo Abtsgmünd International). Alle ore 20.00, nel chiostro del Comune, Rudi Ghedini presenta il suo ultimo libro "Rivincite. Lo sport che scrive la storia".

Tutte le sere sarà in funzione uno stand gastronomico con i Food truck di Cinemadivino (sabato 8 settembre anche birra e specialità tedesche) e saranno presenti banchetti espostivi delle società sportive e delle associazioni.