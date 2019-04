I più forti di'Italia si sfidano nello Strongman “Pure Rooster”

Sabato 13 aprile il Piazza Mazzini, lo spazio interno al quadriportico del Pavaglione di Lugo, ospita la manifestazione dal titolo “Pure Rooster”, seconda gara Strongman in Romagna.

A sfidarsi in questa disciplina sportiva che testa la forza degli atleti tramite varie prove, sono gli uomini e le donne più forti d’Italia. La competizione è suddivisa in tre categorie: dalle ore 14 si confrontano fra loro le donne e gli uomini under 90 kg dei centri fitness limitrofi sul territorio romagnolo, ovvero ragazzi e ragazze che da poco tempo hanno deciso di approcciarsi a questo tipo di attività.

Successivamente invece gareggiano alcuni tra gli uomini più forti d’Italia nella categoria Open. E fra questi è prevista anche la presenza del campione italiano in carica.

“Abbiamo raccolto una grande partecipazione di tante attività del lughese per l’organizzazione di questo evento - commenta Giampaolo Pedna, organizzatore e atleta nazionale Strongman -. È la prima volta che proviamo a portare una tappa di questa competizione in un luogo diverso da una palestra, in questo caso in una location stimolante come il Pavaglione. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti i centri fitness, i vari ragazzi e portare molte persone a partecipare a questa bella giornata di sport”.