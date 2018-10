Karate, capoeira, tiro con l'arco e tanto altro: ai giardini Speyer c’è Sportingarden

Domenica, dalle 14 alle 19, ai Giardini Speyer in viale Farini, si svolgerà una nuova manifestazione sportiva dal titolo Sportingarden. La manifestazione permetterà di provare 10 discipline sportive, ci saranno inoltre animazioni per bambini con spettacoli di burattini, musica, clown, laboratori. Nel parco sono previsti anche la merenda per i bambini e le creazioni del laboratorio BicinCuoio.

In concomitanza, nel viale Farini si terrà, dalle 9 alle 19, il mercato cittadino con decine di stand. Sportingarden è un evento creato da CittAttiva e Villaggio Globale in collaborazione con gli assessorati alla Partecipazione e allo Sport e il Coni di Ravenna. Hanno aderito all’organizzazione una ventina di associazioni sportive e di promozione sociale.

Le attività inizieranno alle 14 con le dimostrazioni e le prove. Le prove sportive saranno gratuite e rivolte sia ai bambini che agli adulti. Ce n’è per tutti i gusti: tiro con l’arco storico, capoeira, judo, karate, ritmica, parkour a cura di "I Mercenari della Guaita", UIisp, Shotokan Karate, Judo Ravenna, Edera Ravenna, Rythmic Ravenna, Italia chiama Brasil, Shine Parkour.

Alle prove si alterneranno spettacolari dimostrazioni sportive e presentazioni delle attività anche di UISP Ravenna e Lugo, Scacchi, Circolo Velico, Maratona di Ravenna. Presso quest’ultimo stand sarà possibile iscriversi alla Maratona di Ravenna. Alle 16 si terrà lo spettacolo di burattini di Massimiliano Venturi, che porta ai Giardini il gran finale della sua rassegna estiva di burattini. Per informazioni: CittAttiva 342/9080614.