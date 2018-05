Stand e degustazioni per le cozze di Cervia

Dal 31 maggio al 3 giugno torna il gustoso appuntamento con “La Cozza di Cervia in Festa” sul Borgomarina e in tutto il centro di Cervia. Un’occasione unica per riscoprire ed assaporare un grande prodotto a chilometro zero, proveniente dalle cozzare antistanti la Città del Sale.

Tante le iniziative in programma per l’edizione 2018 del festival, ma a farla da padrone sarà ovviamente il gusto, con una offerta gastronomica d’eccellenza grazie agli stand situati lungo il canale del ristorante “La Campaza” nel Piazzale dei Salinari; dell'Istituto Alberghiero I.P.S.E.O.A. “Tonino Guerra” nel Piazzale Aliprandi e con le degustazioni a bordo della Motonave New Ghibly, ormeggiata lungo viale Nazario Sauro.

Da non perdere inoltre, ogni giorno dalle 11.00 alle 24.00, gli spettacolari Aperitivi Panoramici sulla cima della Torre S. Michele a cura di Calici DiVini e le degustazioni quotidiane a nei locali della Piazzetta Pisacane, per un aperitivo con una marcia in più.

L’evento include però tutto il territorio grazie al Circuito Gastronomico della Cozza di Cervia, che vede la partecipazione di molti tra i ristoranti e le attività del centro città e del Borgomarina prima, durante e dopo l’evento, con menù dedicati appositamente alle prelibatezze a base di Cozza di Cervia.

Le attività parte del circuito sono inoltre facilmente identificabili grazie all’adesivo della Cozza di Cervia in Festa 2018 che campeggia sulle loro vetrine (lista completa scaricabile dal sito www.borgomarinacervia.it).

Non mancherà inoltre lo spazio dedicato alla musica, con concerti ogni sera sul palco collocato sotto la torre S. Michele. A corredo di tutto questo torna poi l’appuntamento con l’edizione speciale di Borgomarina Vetrina di Romagna, il frizzante mercato dell’artigianato e dei sapori, dove perdersi tra le meraviglie esposte e farsi sedurre dai profumi della cultura enogastronomica di Romagna.

Come novità 2018 si uniscono alla kermesse anche gli Appuntamenti Gourmet realizzati in collaborazione con Slow Food Ravenna – Sezione di Cervia, che propongono serate di scoperta e degustazione in alcune tra le migliori attività della città, all’insegna dei metodi di produzione sostenibili e dei sapori d’eccellenza.