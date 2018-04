Star Wars e Harry Potter nel concerto dell'orchestra Corelli

La stagione “Ravenna Musica” curata dall’Associazione Angelo Mariani in collaborazione con il Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, dedica la serata di lunedì 23 aprile, come annuncia il titolo Star Wars, ai soundtrack di alcune fra le più note pellicole americane, che l’Orchestra Arcangelo Corelli eseguirà al Teatro Alighieri affidandosi alla bacchetta del suo direttore artistico e musicale, il maestro ravennate Jacopo Rivani.

L’Orchestra Corelli, compagine della nostra città nata nel 2010, rappresenta un punto di riferimento per i musicisti del territorio romagnolo, operando come un’autentica fucina artistica e lanciando giovani talenti sempre nuovi.

Lunga e articolata la serie di eventi che l’hanno visto protagonista in questi ultimi otto anni, impegnata in esibizioni capaci di incontrare il favore di critica e istituzioni, con incoraggianti riscontri di pubblico.

Dai cicli di concerti didattici per le scuole ravennati, agli apprezzati concerti solidali svolti dentro e fuori la Provincia, la Corelli ha saputo sposare più volte la causa divulgativa e sociale, promuovendo la musica come autentico valore collettivo.

Il ventinovenne Jacopo Rivani, diplomatosi prima in tromba e quindi in Direzione d’Orchestra sotto la guida del M° Manlio Benzi, vanta un curriculum interessante con la partecipazione ad alcuni rinomati festival come “Ravenna Festival” o “Emilia Romagna Festival” e l’inserimento nei cartelloni di alcuni importanti teatri italiani tra cui “Arcimboldi” di Milano, “Manzoni” di Bologna, “Pavarotti” di Modena, nonché la direzione di compagini di rilievo come la Haydn Orchester di Trento e Bolzano, l’Orchestra Filarmonica Toscanini, “I Pomeriggi Musicali di Milano”.

La serata proporrà le musiche da Il fantasma dell’opera, Fiddler on the roof, Harry Potter, i Pirati dei Caraibi, Forrest Gump, Star Wars, per finire con la Suite del celebre musical West Side Story di Leonard Bernstein, in omaggio ai 100 anni dalla nascita del grande compositore statunitense.

Inizio concerto: ore 20.30

Biglietti da € 5,00 a € 30,00.

Per info 0544 39837 www.angelomariani.org