Stefano Benni guida il nuovo workshop dell'accademia di Marescotti

Conclusa l’edizione 2017-18 col saggio presentato nel teatro di Fusignano, la Tam - Teatro Accademia Marescotti propone ora un workshop intensivo con il noto scrittore, sceneggiatore, poeta e drammaturgo Stefano Benni, che insegnerà scrittura teatrale e reading.

Le lezioni – riservate a 20 persone selezionate dallo stesso Benni fra le candidate - si svolgeranno il 4 e il 5 di giugno dalle 9.30 alle 18; nelle due giornate successive, dalle 18.30 alle 21.30, si lavorerà sui pezzi scritti dagli allievi, sotto la guida dell’attore Cristiano Caldironi che curerà anche la messa in scena prevista per la serata di venerdì 8 giugno nella sede di Tam, via Cavina 9 Ravenna, sede del workshop.

Per candidarsi occorre scrivere a info@teatroaccademiamarescotti.com inviando una breve presentazione, oltre a nome, città di residenza e numero di telefono.

La quota di iscrizione è di 400 euro; sono previsti sconti per chi si candida entro aprile; altre riduzioni saranno applicate agli allievi di Tam e ai soci dei Circoli attori e spettatori. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Tam è diretta dall’attore Ivano Marescotti (www.teatroaccademiamarescotti.com info@teatroaccademiamarescotti.com)